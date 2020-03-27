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Курорты, детские лагеря, горнолыжные трассы и общепит закрывают из-за коронавируса

27 марта 2020

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и на курортах. Ограничения будут действовать с 28 марта до 1 июня 2020 года. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства.

Властям регионов также рекомендовано:

  • до 1 июня приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения;
  • до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
 
 
 

По поручению Михаила Мишустина региональные власти должны рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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