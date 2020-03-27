Курорты, детские лагеря, горнолыжные трассы и общепит закрывают из-за коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и на курортах. Ограничения будут действовать с 28 марта до 1 июня 2020 года. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства.
Властям регионов также рекомендовано:
- до 1 июня приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения;
- до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
По поручению Михаила Мишустина региональные власти должны рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.