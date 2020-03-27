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ЦБ рекомендовал банкам работать на следующей неделе в режиме новогодних праздников

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На следующей неделе российским банкам следует работать в режиме новогодних выходных, говорится в сообщении Банка России (ЦБ). Указом президента из-за коронавируса следующая неделя с 30 марта объявлена в России нерабочей.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», - поясняет регулятор.

ЦБ также рекомендовал определить перечень дежурных отделений, а информацию о графике работы — разместить на официальном сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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