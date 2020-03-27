Яндекс организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус

Компания уже выделила на помощь людям в условиях пандемии более 1,5 млрд рублей, сообщают в компании.
Яндекс объявляет о запуске проекта «Помощь рядом» (help.yandex.ru). Это проект помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого Яндекс вместе с партнерами сформируем отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси.
Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы Яндекс.Такси, Еда и Лавка.
Для быстрого старта проекта Яндекс уже сейчас выделяет 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.
Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, могут написать нам на covid@yandex-team.ru.
Справка про другие направления помощи
- 600 миллионов на помощь таксопаркам в дезинфекции машин, закупку и распространение средств для антивирусной обработки, а также поддержку водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или попали в карантин;
- более 200 миллионов рублей на создание платформы полноценного дистанционного образования для школьников, а также онлайн-курсов для учителей;
- 500 миллионов рублей для запуска рекламных активностей, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса;
- 250 миллионов на оплату части поездок для социальных и медицинских служб.
- Такси, Еда и Лавка сформировали фонд финансовой поддержки водителей и курьеров. Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус, и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными. В фонд уже обратилось несколько водителей, которые были изолированы на карантин и на выплату которым уже выделены средства из фонда.
- На главной странице Яндекса появился информационный блок про коронавирус. Он содержит карту распространения вируса, последние новости, полезные ссылки и рекомендации от ВОЗ, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а также оперативных штабов регионов.
- Такси видит высокий спрос на доставку посылок, а также запросы от бизнесов, у которых не было своей службы доставки, на её организацию силами курьеров служб доставки — партнеров Яндекс.Еды или таксопарков-партнеров Яндекс.Такси.
- Резко выросло количество ресторанов и кафе, которые организуют доставку через наши сервисы. Сейчас в день к платформе подключается в шесть раз больше ресторанов, чем в обычное время. Для ресторанов и кафе доставка сейчас — основной канал продаж и поддержки бизнеса.
- В течение ближайшего месяца Яндекс.Такси направит более 500 млн рублей на стимулирование спроса на такси. В частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. Такие меры помогут, с одной стороны, сделать такси доступнее для тех, кто сегодня вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, с другой — позволят перевозчикам увеличить заработок.