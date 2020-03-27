Яндекс организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус

Компания уже выделила на помощь людям в условиях пандемии более 1,5 млрд рублей, сообщают в компании.

Яндекс объявляет о запуске проекта «Помощь рядом» (help.yandex.ru). Это проект помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого Яндекс вместе с партнерами сформируем отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси.

Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы Яндекс.Такси, Еда и Лавка.

Для быстрого старта проекта Яндекс уже сейчас выделяет 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, могут написать нам на covid@yandex-team.ru.

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