В Иркутской области на 27 марта случаев заражения коронавирусом не выявлено

В Иркутской области на утро 27 марта случаев заражения коронавирусом не выявлено, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева. При этом в России число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции за сутки резко увеличилось на 182, до 840 случаев. В соседних с Иркутской областью регионах – Бурятии, Красноярском крае - также есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом.

По словам Натальи Ледяевой, за последние сутки в Иркутскую область из неблагополучных с точки зрения распространения инфекции стран прибыло 715 граждан, все они оповещены о необходимости нахождения на двухнедельном карантине.

С признаками ОРВИ 25 марта госпитализировано пять человек, лабораторно обследовано на наличие коронавирусной инфекции 160 лиц, с начала пандемии –1737.

На самоизоляции находятся 1446 граждан, с начала пандемии – 5793.

Внебольничная пневмония диагностирована у 71 человека, с 1 марта – у 1859, все они проходят тестирование на наличие коронавируса. В региональном минздраве уточнили, что это обычные показатели, они находятся на уровне прошлого года.