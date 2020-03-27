В Иркутской области могут создать дежурные группы в детсадах в дни нерабочей недели

В условиях нерабочей недели возникает необходимость устройства детей сотрудников таких организаций в дошкольные учреждения, сообщают в областной администрации.
Читайте также:
По словам Елены Апанович, решение о создании дежурных групп в детсадах, принимаемое на муниципальном уровне, должно быть взвешенным и обоснованным.
– Действительно, потребность в таких группах существует. Это подтверждают вопросы мэров территорий, адресованные нам на оперативном штабе. Но если глава муниципального образования принимает положительное решение, он должен гарантировать, что здоровью и безопасности детей, посещающих дежурные группы, ничего не угрожает, – отметил Игорь Кобзев.
Также решен вопрос организации питания при продленных каникулах и удаленном обучении для детей из семей льготных категорий. Им будет предоставляться «сухой паек» с учетом дневной нормы калорийности.