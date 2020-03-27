За повторное нарушение карантина россиянам может грозить штраф в 300 тыс. руб.

Штраф для россиян за повторное нарушение режима карантина составит от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн руб. Соответствующие поправки в КоАП разработало правительство, текст которых есть в распоряжении «РИА Новости».

Если физлицо впервые нарушило карантин размер штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб., если речь идет о должностном лице — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Если режим карантина нарушило юрлицо размер штрафа варьируется от 200 тыс. до 500 тыс. руб., также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.