В России вводят госрегулирование цен на лекарства из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству в случае эпидемии ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия.

Теперь в случае эпидемии, ЧС или необоснованного завышения цен в течение месяца правительство вправе устанавливать максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых и важнейших, а также на медицинские изделия на срок не более чем 90 дней.

Госрегулирование цен на этот вид товаров также возможно, если сразу в нескольких регионах страны рост составит более 30%.