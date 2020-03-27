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В России вводят госрегулирование цен на лекарства из-за коронавируса

27 марта 2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству в случае эпидемии ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия.

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Теперь в случае эпидемии, ЧС или необоснованного завышения цен в течение месяца правительство вправе устанавливать максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых и важнейших, а также на медицинские изделия на срок не более чем 90 дней.

Госрегулирование цен на этот вид товаров также возможно, если сразу в нескольких регионах страны рост составит более 30%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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