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Райффайзенбанк сообщил график работы в период с 30 марта по 5 апреля

27 марта 2020

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Райффайзенбанк продолжит работу на неделе с 30 марта по 5 апреля в соответствии с указаниями Президента, который в своем обращении отметил, что структуры жизнеобеспечения, поддерживающие систему банковских и финансовых расчетов, должны обеспечить непрерывность обслуживания.

Все банковские сервисы и продукты будут доступны в полном объеме как для физических, так и для юридических лиц. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы по-прежнему рекомендуем нашим клиентам по возможности воздержаться от визитов в отделения и максимально использовать возможности дистанционных каналов обслуживания, в частности, Райффайзен-Онлайн. 

Ответы на вопросы, связанные с последними изменениями в кредитных, накопительных и других продуктах банка, доступны в специальном разделе сайта raif.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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