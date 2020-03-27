Герман Греф объяснил принцип налогообложения вкладов

Налог будет взиматься только со вкладов свыше 1 млн рублей, для их расчета будут суммироваться все депозиты физлица, заявил РБК глава Сбербанка.
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27 марта 2020
При этом налогообложению подлежит суммарное количество вкладов физлица, если в совокупности они превышают 1 млн руб. и в части, превышающей 1 млн руб., — говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на пояснения Минфина.
«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф в эфире телеканала РБК.