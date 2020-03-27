«РЖД» упрощает порядок дистанционного взаимодействия с грузоотправителями из-за пандемии

Так, для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматической пролонгации на 3 месяца договоров, сообщают в компании.

Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.

Кроме того, отменено обязательное требование о предоставлении эскизов погрузки в вагоны для ряда грузов, в том числе гречи, других круп и грузов в крытых вагонах.

– Дистанционное – с помощью электронного документооборота и электронной почты – согласование новых схем погрузки грузов, а также аттестаций для грузовладельцев, впервые осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы, обеспечит не только высокий уровень качества и прозрачности сервиса, но и обезопасит сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте, – отметил начальника центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.