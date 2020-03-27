На кого не распространяется «режим каникул» с 30 марта по 3 апреля

Читайте также:
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила рекомендации работодателям, в которых перечислены категории работников и организаций, не подпадающих под режим нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.
«Режим каникул» не распространяется на:
- работников непрерывно действующих организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения;
- организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;
- организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;
- организаций атомной промышленности;
- строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
- организаций, осуществляющих предоставление гостиничных услуг;
- организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;
- медицинских и аптечных организаций, а также организаций социального обслуживания;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги, а также организаций торговли;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств… в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;
- организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции и ряда других.
- организаций, работающих в сфере обращения с отходами производства и потребления;
- организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения;
- организаций системы нефтепродуктообеспечения;
- организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций;
- организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Также не подпадают под вынужденные каникулы работники социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования, которые осуществляют обязательные выплаты. Режим нерабочих дней не распространяется и на государственных и муниципальных служащих по решению их руководителей.