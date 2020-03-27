Альфа-Банк сообщил график отправки платежей с 30 марта по 3 апреля 2020 года

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27 марта 2020
Альфа-Банк информирует, что изменений в графике отправки платежей с 30 марта по 03 апреля 2020 года нет.
Банк проводит платежи в обычном режиме, в соответствии с условиями обслуживания клиентов.
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Новости
Альфа-Банк сообщил график отправки платежей с 30 марта по 3 апреля 2020 года27 марта 2020
Читайте также:
27 марта 2020
Альфа-Банк информирует, что изменений в графике отправки платежей с 30 марта по 03 апреля 2020 года нет.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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