Сотрудники и подразделения Группы Сбербанк победили в 13 номинациях премии «Хрустальная Гарнитура»

Сотрудники и подразделения Группы Сбербанк победили в 13 номинациях престижного международного конкурса «Хрустальная Гарнитура» для контактных центров сервисных организаций.

Банк признан лучшим в номинациях «Самое эффективное применение технологий», «Самые эффективные инновации в клиентском обслуживании»,

«Самые эффективные улучшения в клиентской службе», «Лучший мульти/омниканальный клиентский опыт», «Лучшая программа/практика мотивации и вовлеченности персонала», «Лучшая небольшая команда по обслуживанию клиентов», «Лучшая большая команда по обслуживанию клиентов, «Лучшая цифровая команда», «Лучшая практика автоматизации взаимодействия с клиентами», «Лучшая практика внутреннего взаимодействия с клиентами», «Лучшая команда по работе с жалобами и претензиями», «Лучший клиентский опыт в социальных сетях» и «Лучшая команда коллекшен».

Сотрудники банка одержали победу в номинациях­­­­ «Оператор года», «Параоператор года», «Продавец года», «Лучший менеджер по работе с персоналом» и «Лучший руководитель клиентского сервиса».

В целом команды и сотрудники Единой службы заботы о клиентах, дивизионов «Цифровая платформа», «Массовая персонализация», программы лояльности «Спасибо» (блок «Розничный бизнес»), региональных центров дистанционного взыскания задолженности (блок «Проблемные активы»), Центра корпоративных решений (блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес»), сервисного центра Дирекции распределенных услуг и ООО «АктивБизнесКонсалт» (дочерняя компания Сбербанка) отмечены 31 наградой в 25 номинациях конкурса.

Елена Левина, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка:

«Признание жюри премии ʺХрустальная Гарнитураʺ — это важная оценка профессионализма наших сотрудников. Они круглосуточно находятся на связи с клиентами, всегда готовы помочь и поддержать людей, что особенно важно в сложившейся ситуации. Наша миссия — давать людям уверенность и надежность. Результаты премии еще раз показали, что у нас это получается, ведь мы одержали победу в рекордном количестве номинаций».

15,5 тысяч сотрудников площадок контактного центра банка в Волгограде, Самаре, Воронеже, Ставрополе, Омске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тольятти и Новосибирске сегодня обрабатывают более 500 тысяч звонков и обращений в сутки, быстро и профессионально решая вопросы частных и корпоративных клиентов.

Премия «Хрустальная гарнитура» вручается ежегодно начиная с 2005 года сообществом профессионалов Call Center Guru. В 2020 году участниками конкурса стали более 300 человек из России и других стран. В этом году премия была присуждена в 36 номинациях. Лауреатам вручены награды «Победитель», «Высокая оценка жюри» и «Высокое одобрение жюри».