Большинство россиян поддерживают меры правительства в борьбе с коронавирусом

Так считают (49%) россиян, кроме того, 59% респондентов готовы пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение вируса, сообщает Ромир.

Россиян спросили, согласны ли они с тем, что российское Правительство хорошо справляется с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Большинство россиян (49%) разделяют подобную точку зрения. 36% респондентов, наоборот, не согласны с подобным высказыванием. Еще 15% не смогли определиться с ответом.

Следующий вопрос касался готовности россиян к ограничениям в правах, возможных при карантине. Так, 59% респондентов готовы пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса. 28% опрошенных, в свою очередь, не готовы идти на какие-либо ограничения. 13% затруднились ответить на вопрос.

“Положительная реакция граждан страны на меры предпринимаемые руководством РФ в рамках борьбы с COVID-19, очевидно, базируется на относительно небольших цифрах заболевших в сравнении с другими европейскими странами. С другой стороны, показательна готовность солидной части россиян согласиться с временным ограничением в правах в рамках возможных карантинных мер. Вероятно, граждане в большинстве своем понимают базовые принципы инфекционной безопасности и механизмы распространения вирусных заболеваний. Это вселяет надежду, что Россия сможет избежать драматических сценариев, наблюдаемых в сегодня в ряде азиатских и европейских стран,” — считает президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.