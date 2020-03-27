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Большинство россиян поддерживают меры правительства в борьбе с коронавирусом

27 марта 2020

Так считают (49%) россиян, кроме того, 59% респондентов готовы пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение вируса, сообщает Ромир.

Россиян спросили, согласны ли они с тем, что российское Правительство хорошо справляется с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Большинство россиян (49%) разделяют подобную точку зрения. 36% респондентов, наоборот, не согласны с подобным высказыванием. Еще 15% не смогли определиться с ответом.

Следующий вопрос касался готовности россиян к ограничениям в правах, возможных при карантине. Так, 59% респондентов готовы пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса. 28% опрошенных, в свою очередь, не готовы идти на какие-либо ограничения. 13% затруднились ответить на вопрос.

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“Положительная реакция граждан страны на меры предпринимаемые руководством РФ в рамках борьбы с COVID-19, очевидно, базируется на относительно небольших цифрах заболевших в сравнении с другими европейскими странами. С другой стороны, показательна готовность солидной части россиян согласиться с временным ограничением в правах в рамках возможных карантинных мер. Вероятно, граждане в большинстве своем понимают базовые принципы инфекционной безопасности и механизмы распространения вирусных заболеваний. Это вселяет надежду, что Россия сможет избежать драматических сценариев, наблюдаемых в сегодня в ряде азиатских и европейских стран,” — считает президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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