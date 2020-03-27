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Клиенты банка «Открытие» получат отсрочку уплаты взносов по полисам «Росгосстрах Жизнь»

27 марта 2020

СК «Росгосстрах Жизнь» вдвое увеличивает льготный период по уплате регулярных страховых взносов для всех клиентов банка «Открытие». С 1 марта по 1 июля 2020 года регулярные платежи по полисам с длинными сроками они смогут оплатить в течение 60 дней с указанной в договоре даты. Обычно этот срок составляет 30 дней.

Во время увеличенного льготного периода «Росгосстрах Жизнь» продолжит выполнять все условия и обязательства по договору страхования. Это никак не повлияет ни на доходность, ни на выплаты клиентам банка «Открытие».

«Мы понимаем, что сейчас многие могут оказаться в сложной финансовой ситуации, поэтому приняли решение увеличить льготный период платежей, которые должны быть внесены по договорам страхования с 1 марта по 1 июля текущего года. Также мы хотим напомнить, что остаемся с клиентами, даже если они оказались на карантине или в самоизоляции: большую часть вопросов можно решить по телефону или по электронной почте», -- отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления «Росгосстрах Жизнь».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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