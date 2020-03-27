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Банк «Солидарность» объявил режим работы с 30 марта по 3 апреля

27 марта 2020

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В связи с предстоящими нерабочими/выходными днями Банк «Солидарность» информирует о режиме обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО КБ «Солидарность» в период с 30.03.2020 по 03.04.2020.

Режим осуществления платежей остается без изменений.

Исполнение распоряжений в валюте Российской Федерации будет осуществляться в обычном режиме до 19:00 часов по московскому времени.

Размещение депозитов будет проводиться до 16:00 часов по московскому времени.

Телефон для справок 8-800-700-9220 (звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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