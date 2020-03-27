Валерия даст эксклюзивный живой акустический концерт в прямом эфире проекта Okko и Сбербанка

Народная артистка России певица Валерия выступит 28 марта с живым концертом в рамках проекта Сбербанка и Okko —«Шоу ON!». Звезда представит свою особенную акустическую программу с новым уникальным форматом выступления — диалогом со зрителем.

Программа, созданная специально для камерных мероприятий, впервые станет доступна широкому кругу слушателей. На этот раз Валерия представит особый, свободный от каких бы то ни было отвлекающих спецэффектов музыкальный сет. В новых акустических аранжировках знакомые, а возможно, и забытые, но любимые всеми песни обретут неожиданное, абсолютно свежее звучание. Каждый из зрителей найдет в них что-то, предназначенное специально для него. И ничто не будет отвлекать от удивительного диалога о сокровенном.

Концерт начнется в 17:00 по московскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию абсолютно бесплатно можно на странице show.okko.tv, в приложении Okko на SMART TV, а также в группах онлайн-кинотеатра Okko VK и в Одноклассниках.

В рамках «Шоу ON!» также пройдет Q&A-сессия, в ходе которой Валерия в прямом эфире ответит на вопросы зрителей. Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko VK и в Одноклассниках.

Авторы лучших получат в подарок подписки от Okko и персональные призы от певицы. Количество призов ограниченно.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы рады, что на предложение Сбербанка и Окко поддержать жителей страны в вынужденной изоляции и показать свои лучшие работы быстро откликнулись практически все ведущие деятели культуры страны, известные рок-звезды и популярные исполнители. Благодаря современным технологиям у пользователей теперь есть возможность еженедельно смотреть концерты рок- и поп-звезд в рамках нового совместного проекта Сбербанка и онлайн-кинотеатра Окко — "Шоу ON"! Я очень рад, что именно этот уникальный концерт певицы Валерии будет представлен первым в нашем звездном проекте!»

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:

«В рамках проекта "Шоу ON! " мы подключаем всю страну к трансляции живых выступлений в разных жанрах. Дома не будет скучно — в период отмены массовых мероприятий яркие шоу любимых артистов доступны в Okko. Мы уверены, что живое шоу Валерии впечатлит ценителей музыки».

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), AppleTV, PlayStation 4, web (ПК).

Ежемесячная аудитория Okko —12,3 млн человек.

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса — порядка 50 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, ParamountPictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.

За 2019 год оборот Okko вырос на 96% и составил 4,9 млрд рублей (оборот Okko в 2018 году — 2,5 млрд рублей).

С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 33 млн пользователей.