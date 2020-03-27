Банк «Приморье» продолжает работу по развитию и реорганизации сети офисов

Банк «Приморье» информирует: с 28 марта 2020 г. прекращает обслуживание клиентов офис по адресу: Находка, ул. Спортивная, 2.

— Стратегия развития сети Банка «Приморье» предполагает укрупнение действующих подразделений, с акцентом на еще более качественный сервис, комфортность офиса, увеличение скорости обслуживания и сокращения времени ожидания. При этом мы стараемся сохранить индивидуальный подход к каждому клиенту, — отмечает директор региональной дирекции Банка «Приморье» в Находке Наталья Голубь. — Клиенты офиса на Спортивной могут воспользоваться услугами офисов на Школьной, 1а и бульваре Энтузиастов, 2. Также большинство операций — от обмена валют до оплаты счетов и совершения переводов, в том числе и SWIFT, — доступны нашим клиентам через бесплатные дистанционные сервисы Банка, Интернет Клиент-Банк для юридических лиц и Мобильный банк для физических лиц.

На сегодняшний день офисы Банка «Приморье» действуют в Приморском и Хабаровском краях, за последние два года открыты отделения в Сахалинской, Магаданской и Иркутской областях.

— Также в ближайших планах — открытие первого отделения Банка «Приморье» в Москве, в котором будет представлен полный спектр услуг для всех клиентов — и физических, и юридических лиц, — добавляет Наталья Голубь.