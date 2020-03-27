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Свыше полумиллиона транспортных средств в РФ имеют электронные паспорта

27 марта 2020

На 26 марта 2020 года в системе электронных паспортов было зарегистрировано 568 тысяч транспортных средств, сообщает «АВТОСТАТ».

 В ноябре 2018 года их было всего 42, в феврале 2019 - около 100, в ноябре 2019 года - 50 тысяч. Таким образом, мы видим, что в 2020 году процесс оформлений ЭПТС значительно ускорился. Чего пока нельзя сказать о других странах-участниках ЕАЭС.

Между тем в России это направление развивается не только количественно, наращивая базу, но и качественно. Так, с 18 марта нынешнего года у собственников транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта транспортных средств, есть возможность получать вместе с обычной выпиской из ЭПТС дополнительные сведения о своем автомобиле - так называемую «расширенную» версию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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