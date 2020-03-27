Новости

ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

27 марта 2020

Читайте также:

Большинство россиян поддерживают меры правительства в борьбе с коронавирусом
27 марта 2020
В Иркутской области на 27 марта случаев заражения коронавирусом не выявлено
27 марта 2020

ПСБ готов реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и предоставить им кредитные каникулы на срок до двух месяцев.

«Мы готовы на индивидуальных условиях рассматривать обращения наших заемщиков, пострадавших от коронавируса, и предоставлять им отсрочку платежа, - отмечает Сергей Малышев, глава розничного блока ПСБ, - Для ПСБ обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников и клиентов являются приоритетной задачей. Наши отделения работают в стандартном режиме, и мы более чем в двадцать раз увеличили частоту дезинфекций офисов. При этом мы рекомендуем клиентам посещать отделения только при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания. На сегодняшний день почти все транзакции можно провести онлайн, даже ипотеку и потребительские кредиты наши клиенты оформляют через дистанционные каналы. В марте объем выдач по ипотеке и потребительским кредитам вырос в 2 раза, и большая часть выдач пришлась на дистанционные каналы. Сейчас более 90% операций клиенты ПСБ уже осуществляют через интернет и мобильный банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (414)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Россияне начали экономить на салонах красоты и увеличили траты на лекарства
«Плохая идея». Эксперты оценили решение ввести налог на вклады и инвестиции свыше 1 млн рублей
Парламентарии Приангарья предлагают сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании