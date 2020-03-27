Гендиректор ООО «ЖКХ» и его бизнес-партнер обвиняются в мошенничестве на 1 млн рублей

По версии следствия, обвиняемые, путем предоставления заведомо ложных сведений, похитили денежных средств на сумму более 1 млн рублей при получении ООО «ЖКХ» субсидии из бюджета Иркутской области, сообщают в следственном комитете области.

Выплата была предоставлена в качестве возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на территории Усольского района Иркутской области в 2017 и 2018 годах.

Следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области удалось установить все обстоятельства совершенного преступления и собрать неоспоримые доказательства, подтверждающие вину лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.