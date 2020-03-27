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В КоАП могут внести поправки по введению ответственности за нарушение карантина

27 марта 2020

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки в КоАП поступили в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. 

 «Это поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки будут рассмотрены во втором чтении, и мы считаем, что они могут уже быть приняты в окончательном третьем чтении в среду, на следующей неделе», — рассказал Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, поправки поступили от Правительства РФ: «Речь идет об увеличении штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Шкала штрафов большая и зависит от нарушения».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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