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В Иркутской области приостановливается до мая работа спортивных комплексов, фитнес-центров и бассейнов

27 марта 2020

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Врио губернатора Игорь Кобзев поручил в связи с эпидемиологической обстановкой приостановить до мая работу спортивных сооружений в Иркутской области. Об этом он заявил 26 марта на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

– Мы уже закрыли все развлекательные заведения, отменили гастроли, концерты, массовые мероприятия, – заявил он. – Дополнительно поручаю: приостановить до мая работу спортивных комплексов, фитнес-центров, бассейнов и других спортивных сооружений. Важно сделать все необходимое, чтобы не допустить распространение болезни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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