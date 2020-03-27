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Жительница Нижнеудинска перевела мошенникам более 3 млн рублей

27 марта 2020

В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам свыше 3 миллионов 80 тысяч рублей, сообщают в областном управлении МВД.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ранее приобретенные ею лекарственные средства являются некачественными, и ей положена компенсация. Для получения денег необходимо оплатить различные услуги.

Жителю Иркутска аферисты сообщили, что он выиграл в лотерею 182 тысячи евро. Обрадовавшись новости, 48-летний «оплатил денежный перевод из Германии», перечислив больше 130 тысяч рублей. Никакого выигрыша он не получил.

Полиция призывает граждан не попадаться на уловки мошенников. Баснословные выигрыши и компенсации нередко используются злоумышленниками в качестве уловок. Если кто-либо просит вас оплатить комиссию, страховой взнос и прочие услуги и операции – это верный признак недобропорядочности собеседника.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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