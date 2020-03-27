Нас ждет вал банкротств после окончания моратория

Правительство внесло в Госдуму законопроект о моратории на банкротство, анонсированном президентом РФ Владимиром Путиным. Кредиторы не вправе будут в этот период банкротить своих должников, включенных в список правительства, начисление неустоек и взыскание долгов будет приостановлено. По мнению экспертов, мораторий временно поможет бизнесу, но после его окончания нас ждет огромный всплеск банкротств.

В Госдуму поступил законопроект, позволяющий правительству РФ в исключительных случаях (при ЧС, существенном изменении курса рубля и т. п.) вводить мораторий на банкротство — временный запрет кредиторам банкротить своих должников. Владимир Путин 25 марта уточнял, что это будет касаться тех должников, «которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией». Впрочем, если президент говорил о приостановлении банкротств на шесть месяцев, то в проекте максимальный срок не указан — его будет определять правительство, как и перечень видов экономической деятельности и отдельных категорий лиц, на которых распространяется мораторий. Сам должник, даже оказавшийся в списке правительства, не лишается права заявить о своем банкротстве.

Если на момент введения моратория кредитор уже подал заявление о банкротстве должника из перечня, но банкротная процедура еще не введена, суд приостанавливает дело. На время моратория исчезает обязанность должника обратиться в суд при наличии признаков банкротства, приостанавливаются начисление неустоек и санкций, взыскание заложенного имущества и все исполнительные производства. При этом должник не вправе выплачивать дивиденды, производить зачеты встречных требований (если нарушается очередность), а сделки должника (кроме обычных хозяйственных), совершенные во время моратория, признаются ничтожными.

Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев указывает, что в целом предлагаемые меры в части банкротства похожи на то, что уже сделали или планируют сделать в других странах: «Они дадут шанс бизнесу, попавшему в трудное положение, выйти из него — получить новое финансирование, договориться с кредиторами».

Кредиторам придется несладко. «Придется переформатировать все контракты, поскольку условие о платеже в срок действия моратория будет неисполнимым. Но деньги всем нужны сейчас, а длительность моратория неизвестна, из-за этого с пострадавшими компаниями могут просто отказываться работать»,— подчеркивает руководитель проектов юргруппы «Яковлев и партнеры» Андрей Набережный. Он предупреждает, что в проекте нет мер по завершении моратория: «Когда срок истечет, нас ждет единовременно огромное количество банкротств, поскольку не все смогут восстановиться от последствий пандемии».

Арбитражная группа