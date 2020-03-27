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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

27 марта 2020

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27 марта 2020

У артиста Льва Лещенко подтвердилось заражение коронавирусом, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко в Facebook. По его словам, состояние пациента стабильное. Информацию о заболевании, как пояснил главврач, он публикует с разрешения господина Лещенко.

«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении»,— говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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