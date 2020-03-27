За год в «Москва-Сити» раскупили почти четверть апартаментов

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank выяснили, что объем предложения составил 544 лота, что на 24% ниже уровня 2018 года.

При сохранении текущих темпов продаж апартаментов в комплексе Neva Towers (лидере продаж) хватит только на 2020 год. При этом средневзвешенная цена предложения достигла 592,2 тыс. руб. за кв. м, что на 4% выше уровня конца 2018 года, а средний бюджет составил 74,4 млн руб. увеличившись за год на 15%.

По итогам 2019 года объем предложения апартаментов на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» составил 544 лота, что на 24% ниже уровня 2018 года. Первичные продажи ведутся всего в трех башнях: Neva Towers, «ОКО» и «Федерация» (Восток). В 2019 году предложение пополнялось лишь за счет редких новых квот лотов или изменения нарезки. Данного объема было недостаточно, чтобы компенсировать высокой спрос на апартаменты в локации. При этом, если в 2018 году площади лотов пересматривали в башне «Федерация» (Восток), то в 2019 году перепланировка была отмечена в комплексе Neva Towers.

По итогам 2019 года, средневзвешенная цена предложения апартаментов на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» составила 592,2 тыс. руб. за кв. м, что на 4% выше уровня конца 2018 года.

Рост обусловлен отсутствием новых проектов и увеличением цен за счет увеличения стадии строительства в еще строящемся комплексе. Средний бюджет предложения апартаментов ММДЦ на первичном рынке составил 74,4 млн руб. увеличившись за год на 15%.

В структуре предложения по бюджету наибольшую долю формируют лоты от 30 до 60 млн руб. – на 53% апартаментов. Доля наиболее доступных лотов, стоимостью до 30 млн руб. составляет 10%, а лотов дороже 120 млн руб. – 6%.

Средняя площадь предложения по итогам 2019 года составила 125,7 кв. м, что на 10% выше показателя конца 2018 года.

Почти половину предложения на первичном рынке (48%) составляют апартаменты в диапазоне площадей от 50 до 100 кв. м. На самые компактные лоты, площадь которых не превышает 50 кв. м, приходится 6% предложения, а на самые просторные, площадью более 250 кв. м – 4%.

За 2019 год на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» было продано порядка 308 апартаментов, что на 23% ниже значения 2018 года. Снижение показателя в большей степени связано с высокими объемами продаж прошлого года. В целом в 2019 году на субрынке реализовывалось в среднем 25 лотов в месяц, из них 20 лотов в ЖК Neva Towers. При сохранении текущих темпов продаж апартаментов в комплексе, лидере продаж, хватит только на 2020 год.

Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank, отметил: «Вымывание ликвидного предложения в “Сити” формирует отложенный спрос. Выход новых проектов, в том числе с квартирами по стартовым ценам, повысит вариативность предложения, что положительно скажется на показателях спроса на субрынке. Спрос на покупку жилых лотов в 2020 году может вырасти на 20%. Если рынок не пополнится новым предложением, то текущий объем предложения с учетом сохранения темпов продаж может быть реализован менее чем за 2 года. При этом уникальные предложения пентхаусов могут оставаться в продаже дольше ввиду высокой стоимости и больших площадей».

Средний бюджет проданных апартаментов по итогам 2019 года составил 45,8 млн руб., увеличившись на 31% относительно прошлого года. Средневзвешенная цена 1 проданного кв. м увеличилась на 20% и по итогам 2019 года составила 552,3 тыс. руб.

Самыми востребованными оказались лоты площадью 50-100 кв. м на них пришлось 66% от всех приобретенных за год апартаментов. В структуре по бюджету наибольшая доля приходилась на сделки с бюджетом 30-60 млн руб., 43%.