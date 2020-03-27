Райффайзенбанк и СКБ Контур интегрировали системы для сделок по факторингу

Райффайзенбанк и Контур.Факторинг (СКБ Контур) провели интеграцию по АPI для упрощения электронного документооборота (ЭДО) клиентов по факторингу.

Интеграция упростит и значительно ускорит процесс получения финансирования для поставщиков. Все отгрузки, совершенные поставщиком с применением системы ЭДО от СКБ Контур, автоматически попадают в Raiffeisenbank Factoring Online и доступны для финансирования. Ранее поставщикам было необходимо отправлять такие документы самостоятельно.

«Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Наша цель – максимально автоматизировать, упростить и ускорить процессы для наших клиентов. Интеграция с Контуром.Факторингом - еще один шаг в этом направлении. Мы рады сотрудничеству и продолжим совершенствовать процессы для удобства как поставщиков, так и дебиторов», - прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

«Сегодня электронный факторинг — как никогда актуальный бесконтактный способ взаимодействия участников сделки. Обмен документами без участия человека позволяет существенно сократить трудозатраты и при этом оперативно профинансировать поставку — всего за пару часов. Интеграция с системой электронного факторинга гарантирует передачу документов в неизменном виде, обеспечивая должный уровень надежности и достоверности данных. Мы рады предложить нашим клиентам сотрудничество с еще одним крупным партнером — Райффайзенбанком», — пояснила Динара Марданова, руководитель проекта Контур.Факторинг компании СКБ Контур.