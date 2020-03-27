Возобновляемые источники электроэнергии возводятся в труднодоступных местах Приангарья

В двух населённых пунктах Казачинско-Ленского района в 2020 году будет завершено строительство автономных солнечных электростанций (АСЭС), сообщают в областной администрации.

На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 20 млн рублей. Об этом сообщил начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Максим Томишинец.

В деревне Карнаухова, как предусмотрено госпрограммой развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Приангарья.

В 2019 году там был закончен первый этап строительства комбинированной солнечно-дизельной электростанции мощностью 40 кВт с системой накопления электроэнергии емкостью 144 кВт*час. Срок окончания второго этапа – декабрь 2020 года. Подобная АСЭС возводится и в селе Ермаки.

Также в селе Верхняя Гутара Нижнеудинского района будет начата реконструкция воздушной линии электропередач и сооружение комбинированной солнечной дизельной электростанции.

В 2020 – 2021 гг. на это предусмотрено в областном бюджете более 130 млн рублей. Планируется, что объект будет введен полностью во втором квартале 2021 года.

За счет средств областного и местного бюджетов в труднодоступных населенных пунктах Иркутской области ранее построены две солнечно-дизельные станции: в селе Онгурен Ольхонского района и деревне Нерха Нижнеудинского района (Тофалария).

Благодаря реализации мероприятия по реконструкции воздушной линии и строительства солнечной станции в д. Нерха годовое потребление электрической энергии возросло на 15 процентов, при этом реализация проекта позволила сэкономить за год более 80 тонн дизельного топлива, а также средства на его доставку.

В поселке Онгурён в 2019 году общая выработка электроэнергии составила 460 тыс. кВт*ч, в том числе с помощью солнца – 227 тыс. кВт*ч. Сэкономлено за счет использования возобновляемого источника электроэнергии почти 55 тонн дизельного топлива.