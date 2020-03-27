«Сбербанк страхование» начала онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан

Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование» с 27 марта начала принимать через мобильное приложение «Сбербанк. Осмотр» заявления на урегулирование убытков по страхованию от несчастных случаев и по страхованию банковских карт. Помимо этого, как и ранее, мобильным приложением могут воспользоваться клиенты по страхованию имущества физлиц, включая ипотечное страхование.

Для того, чтобы передать документы на выплату через мобильное приложение первый раз, необходимо обратиться в контактный центр СК «Сбербанк страхование». Оператор пришлет клиенту ссылку на приложение «Сбербанк. Осмотр» для установки на мобильный телефон. С помощью приложения клиент может провести самостоятельный осмотр поврежденного имущества по встроенной инструкции, проверить предзаполненное заявление, приложить пакет документов в электронном виде, которые компания также проверит онлайн, и подписать заявление электронной подписью. После этого цифровой пакет документов попадает на экспертизу и расчет возмещения ущерба. Клиент получает выплату в течение 5 дней с момента подачи всех обязательных документов.

Подать документы на дистанционное урегулирование убытков по страхованию выезжающих за рубеж можно по электронной почте клиентского сервиса компании ks@sberins.ru.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«В связи с распространением коронавирусной инфекции мы стремимся сделать дистанционными максимальное колчисетво сервисов для наших клиентов. Мобильное приложение "Сбербанк. Осмотр" становится доступным для клиентов по всем видам рискового страхования. Этот сервис позволяет не только заявлять убытки онлайн, но и значительно — до 5 дней — сократить сроки выплат. В этом году мы внедрим в приложение дополнительные инструменты, благодаря которым сроки онлайн-урегулирования станут еще короче».