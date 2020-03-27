Спрос на элекросамокаты в Иркутской области вырос на 7%

В среднем по городу стоимость электросамокатов выросла за год на 2% до 17 000 рублей, а цена на мопеды увеличилась на 24% и составляет 41 000 рублей.

В Иркутске спрос на мопеды возрос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а предложение увеличилось на 14%.

В целом по стране спрос на мопеды вырос на 34% за год, а предложение – на 30%.

В этом году спрос на мопеды вырос в большинстве рассматриваемых крупнейших городов (16 из 23), наиболее сильно – в Ростове-на-Дону и Омске. Интерес этому к транспортному средству в этих городах за год почти удвоился (+94% и +92% соответственно). Также популярность мопедов заметно возросла в Саратове – на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В 7 из 23 крупнейших городов, наоборот, отмечено снижение спроса – сильнее всего интерес к мопедам снизился в Ульяновске (-27% за год).

В свою очередь предложение за год выросло в 19 из 23 крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования. Чаще остальных мопеды предлагают жители Тюмени (+62% за год). Только в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Челябинске зафиксировано снижение предложения: на 1%, 3% и 7% соответственно.

«В целом по стране спрос на электросамокаты вырос почти в 2,5 раза за год, а предложение – почти в 3 раза. Рост спроса на этот товар на фоне пандемии коронавируса не удивителен. Для бизнеса передвижение на электросамокатах открывает новые возможности для быстрой и безопасной доставки товаров и еды для тех, кто работает удаленно дома или находится в карантине. Для обычных пользователей это просто удобный транспорт, который позволяет быстро и бесконтактно добраться до магазина, работы или другого места – не нужно ехать в метро или на автобусе, подвергая свое здоровье риску. При этом для его управления не требуются права». – Алексей Куракин, Управляющий директор вертикали Авито Товары и Услуги.

В среднем по стране покупка электросамоката (27 тыс. рублей) оказалась на 41% выгоднее, чем мопеда (около 46 тыс. рублей). Наибольшая разница в цене между электрическими самокатами и мопедами отмечена в Тольятти (64%). Далее следуют Нижний Новгород, Саратов и Москва, где разница при покупке этих летних видов транспорта составила 63%, 62% и 60% соответственно.

Самая низкая стоимость электросамокатов зафиксирована в Тольятти и Ульяновске – в этих городах они обойдутся в среднем в 16 тыс. рублей.

А дороже всего их продают в Перми (около 34 тыс. рублей), что на 5% больше, чем в среднем по Москве (32 тыс. рублей) и на 25% дороже, чем в среднем по России (27 тыс. рублей).

Самая высокая средняя цена на мопеды отмечена в Москве (чуть более 79 тыс. рублей), а дешевле всего они стоят в Барнауле (около 33 тыс. рублей).

В среднем по Иркутску покупка электросамоката обойдется в 17 тыс. рублей (+2% за год). Это на 59% выгоднее, чем покупка мопеда, который стоит 41 тыс. рублей (+24% за год).

Мопед представляет собой двух- или трехколесное транспортное средство с двигателем. Так как на мопеде разрешено ездить на дорогах в общем потоке автомобилей, для его управления требуются водительские права категории М. В отличие от мотоцикла, этот вид транспорта стоит дешевле, меньше расходует бензина, при этом позволяет проезжать по городу большие расстояния.