Минтруд: о массовых увольнениях бизнес должен сообщить не позднее, чем за три месяца

Для сохранения стабильности на рынке труда министерство труда и занятости Иркутской области обращает внимание работодателей региона на необходимость соблюдения трудового законодательства.

Минтруд предупреждает работодателей: если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, необходимо предоставить информацию не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Также работодатели в течение трех рабочих дней обязаны письменно оповестить органы занятости при принятии решения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, при приостановке производства, а также введении удаленного режима работы.

Информацию можно предоставить в электронном виде путем заполнения форм в личном кабинете работодателя на портале «Работа в России» во вкладке «Сбор сведений в связи с распространением коронавирусной инфекции» https://trudvsem.ru/information/pages/company_staff_change.

Напомним, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сейчас рекомендует работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим. Трудовой кодекс Российской Федерации позволяет организовывать работу на дому, если у сотрудника есть необходимые ресурсы для того, чтобы выполнять свои обязанности из дома или предприятие может его такими ресурсами обеспечить.

Непредставление или несвоевременное представление сведений влечет ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.