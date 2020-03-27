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Силуанов прокомментировал инициативу по налогообложению процентов по вкладам

27 марта 2020

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал инициативу президента по налогообложению процентов по вкладам.

Министр подчеркнул, что речь не идет о налогообложении самой суммы вклада, а только о налогах на процентный доход. При этом изменения коснутся только вкладов граждан, размер которых превышает 1 млн рублей.

Силуанов также пояснил порядок применения новых мер по отношению к валютным вкладам. По его словам, валютная переоценка самого вклада не будет облагаться налогом.

«Будет ли облагаться переоценка, валютная переоценка самого вклада? Нет, мы не предполагаем совершать таких действий», — заявил министр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Налог на доход по вкладам: как и когда его будут взимать #налог #вклады":
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