Силуанов прокомментировал инициативу по налогообложению процентов по вкладам

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал инициативу президента по налогообложению процентов по вкладам.

Министр подчеркнул, что речь не идет о налогообложении самой суммы вклада, а только о налогах на процентный доход. При этом изменения коснутся только вкладов граждан, размер которых превышает 1 млн рублей.

Силуанов также пояснил порядок применения новых мер по отношению к валютным вкладам. По его словам, валютная переоценка самого вклада не будет облагаться налогом.



«Будет ли облагаться переоценка, валютная переоценка самого вклада? Нет, мы не предполагаем совершать таких действий», — заявил министр.