МФЦ «Мои Документы» работают в новом режиме

С 30 марта по 5 апреля центры и офисы "Мои Документы" Иркутской области временно приостанавливают прием граждан, работу центр возобновит только 6 апреля, сообщают в областной администрации.

Чтобы жители региона своевременно получали государственные и муниципальные услуги, обслуживание будет проходить только по предварительной записи.

Предлагается выбрать удобное время для визита в центр на официальном сайте mfc38.ru или по телефону 8-800-1000-447 (звонок бесплатный). Обязательно указать свои данные - фамилию, имя, отчество и номер телефона. Эта информация должна полностью совпадать с данными человека, который обратится за услугой.

В день посещения центра или офиса «Мои Документы» клиентов ждут на месте за 5-10 минут до запланированного времени.

Если заявителя нет в течение 10 минут после назначенного времени, талон будет аннулирован. В случае отмены визита в центр просим заранее сообщить об этом по телефону 8-800-1000-447. Позвонив в контакт-центр, также можно перенести дату посещения центра (при обращении потребуется код из смс-уведомления).

Жителей Приангарья просят заранее подготовиться к визиту и уточнить перечень документов, необходимых для получения государственных или муниципальных услуг.

Эту информацию можно найти самостоятельно на официальном сайте или воспользоваться помощью специалистов контакт-центра в онлайн чате сайта и по телефону 8-800-1000-447. Чтобы предоставить необходимую консультацию каждому заявителю, сотрудники контакт-центра будут работать по обычному графику: понедельник, среда и пятница с 9 до 19 часов; вторник, четверг с 9 до 20 часов; суббота с 9 до 16 часов.