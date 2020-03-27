Желающих работать курьерами в Москве стало больше на 30%

Количество новых резюме курьеров в Москве за месяц — с 22 февраля по 22 марта — выросло на 29%, сообщает Работа.ру.

На столицу приходится более половины (65%) резюме курьеров в России. Большинство соискателей на позицию курьера — мужчины в возрасте 19—37 лет со средним образованием (75% резюме). Каждый четвертый соискатель — молодой человек от 21 до 26 лет.

Спрос работодателей на курьеров среди московских компаний за минувший месяц вырос на 17,5%, как показывает анализ вакансий.

Пик востребованности курьеров в столице пришелся на 17 марта, когда в новостях активно транслировались сообщения о переводе сотрудников многих компаний на удаленную работу. В целом по России количество вакансий на должность курьера выросло лишь на 1,4%.

По данным Работа.ру, только 3% сотрудников российских предприятий перешли на удаленную работу всем штатом. Большинство участников опроса (85%) отметили, что по-прежнему продолжают ходить на работу в офис.

«Востребованность курьеров на фоне перехода на удаленную работу заметно выросла, и, вероятно, в ближайшее время спрос на этих специалистов продолжит расти не только в Москве, но и в регионах. Для многих это становится временной работой, которая поможет сохранить стабильное финансовое положение. Работодателям и пользователям сервисов стоит поблагодарить сотрудников служб доставки премиями или чаевыми за готовность работать в непростых обстоятельствах», — говорит Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру.

В текущей ситуации работа в сфере доставки продуктов и товаров первой необходимости в качестве курьера или сборщика заказов также становится важной для общества в целом. В сервисе доставки продуктов СберМаркет

отмечают, что ведут активное расширение команды курьеров и сборщиков — за последние недели спрос на услуги доставки продуктов значительно увеличился. В планах компании на ближайший месяц — каждую неделю привлекать порядка 500 новых курьеров и сборщиков заказов в 44 городах России. Сейчас со СберМаркетом уже сотрудничают более 2200 курьеров и сборщиков.