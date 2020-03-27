Граждане, прибывшие из зарубежья, могут оформить электронный листок нетрудоспособности по карантину

Оформить электронный листок нетрудоспособности можно с помощью сервиса Фонда социального страхования.

Пособия по временной нетрудоспособности назначает и выплачивает Фонд. Об этом на брифинге рассказала управляющий Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Яна Соболь.



Для оформления больничного после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, достаточно зайти в личный кабинет застрахованного лица на сайте lk.fss.ru, ввести логин и пароль от портала государственных услуг (gosuslugi.ru), выбрать пункт «Оформить ЛН по карантину», заполнить форму заявления и прикрепить фотографии или сканированные копии удостоверения личности и документов, содержащих сведения о пребывании и возвращении с территории иностранного государства.



– Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. В таком случае необходимо прикрепить документы, подтверждающие совместное проживание с лицами, прибывшими в Российскую Федерацию с территории страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-n-CoV). Также в случае, если гражданин не зарегистрирован на портале Госуслуги, подать заявление за него может любой гражданин, зарегистрированный на портале (необходимо поставить галочку в поле согласия на подачу заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности за другое лицо, не зарегистрированное в ЕСИА), – пояснила Яна Соболь.



Фонд обеспечивает передачу заявления и прилагающихся к нему документов в уполномоченные медицинские организации в день получения документов.

В Иркутской области это ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», ОГАУЗ «Братская городская больница № 5». Медицинская организация не позднее следующего рабочего дня принимает решение о выдаче (формировании) электронного листка нетрудоспособности единовременно на 14 календарных дней на основании полученного заявления.



Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями из средств Фонда. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.