Общее число зараженных коронавирусом в России выросло 1036 человек

В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заразившихся достигло 1036, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что за предыдущие сутки было выявлено 182 случая.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился известный артист Лев Лещенко. Об этом сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко в Facebook. По его словам, состояние пациента стабильное. Информацию о заболевании, как пояснил главврач, он публикует с разрешения господина Лещенко.

В Иркутской области на утро 27 марта случаев заражения коронавирусом не выявлено.