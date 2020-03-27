Большинство россиян не верят в искусственное происхождение коронавируса

Согласно опросу Ромир, большинство россиян (49%) считают, что появление вируса вызвано естественными причинами. 23% опрошенных видят в этом влияние какой-либо силы из-за рубежа, в частности США (61%) и Китая (14%).

Тех, кто видит влияние какой-либо силы на распространение вируса, попросили ответить, какая страна или сила смогла спровоцировать появление COVID-19. Подавляющее большинство (61%) считает ответственным США. Вину Китая, в свою очередь, отметили 14% респондентов. Каждый десятый (11%) выразил мнение, что вирус был произведен в лаборатории, что и вызвало эпидемию. 1% обвинили свою РФ в провоцировании распространения коронавируса. Кроме того, 17% не уточнили свой ответ, а 4% затруднились ответить.

“Часть россиян верит в искусственное происхождение COVID-19. Очевидно, что это результат общественной тревоги, невнятности экспертного сообщества и работы СМИ. К сожалению, многие проблемы сводятся к формированию образа некого врага или просто козла отпущения, виновного во всех бедах страны. Что это за “пугало” прекрасно видно в ответах тех, кто считает коронавирус рукотворным,” — считает президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.