Продуктовый ажиотаж стихает

Согласно исследованию ВЦИОМ, абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%).

Обратного мнения придерживается только 1 из 10 наших соотечественников (11%). Эта доля выше среди 18-24 (17%) и 35-44-летних (17%) россиян, а также жителей двух столиц (15%).

Из 11% россиян, согласных с необходимостью закупки продуктов впрок, воплотили за последние 2-3 месяца этот план в жизнь менее половины — 43%.

В продуктовую корзину запасливых россиян попали крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%). Также важно закупить впрок соль (16%), масло (15%) и мясо (15%), считают россияне, склоняющиеся к приобретению продуктовых запасов на длительный срок.