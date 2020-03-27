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Продуктовый ажиотаж стихает

27 марта 2020

Согласно исследованию ВЦИОМ, абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%). 

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Обратного мнения придерживается только 1 из 10 наших соотечественников (11%). Эта доля выше среди 18-24 (17%) и 35-44-летних (17%) россиян, а также жителей двух столиц (15%).

Из 11% россиян, согласных с необходимостью закупки продуктов впрок, воплотили за последние 2-3 месяца этот план в жизнь менее половины — 43%.

В продуктовую корзину запасливых россиян попали крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%). Также важно закупить впрок соль (16%), масло (15%) и мясо (15%), считают россияне, склоняющиеся к приобретению продуктовых запасов на длительный срок.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Пустые полки в магазинах 2020, последние новости #пустыеполки #кризис2020":
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