В Иркутской области будут открыты две новые семейные молочные фермы

Средний размер гранта на такую ферму составляет 12 млн рублей.

Гранты на строительство и оснащение семейных молочных животноводческих ферм получили главы крестьянских фермерских хозяйства Октябрина Манжеханова (Осинский район) и Артём Шильников (Заларинский район).

Средства выделены из бюджета Иркутской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– С 2013 года в области реализуется региональная программа грантовой поддержки развития семейных молочных ферм. Средства предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на конкурсной основе. Средний размер гранта составляет 12,8 млн рублей, – пояснил Илья Сумароков.

Для участия в программе нужно, в числе прочего, представить план реализации проекта с перспективой на четыре года. По истечении этого времени ожидаемый надой молока на одну корову должен составлять не менее 4,5 тыс. кг, выход телят – не менее 80 голов в расчёте на 100 коров, в хозяйстве необходимо проводить мероприятия по искусственному осеменению.