Вывозом остатков мусора из зон подтопления займется специализированная организация

Ориентировочная общая стоимость очистки территории от остатков домов и крупногабаритного мусора составляет 615,7 млн рублей. Об этом во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

К работам планируется привлечь специализированную организацию. Игорь Кобзев предложил задействовать людей, направленных на общественные работы за совершённые правонарушения. Руководство ГУФСИН проработает этот вопрос. Также необходимо ускорить предоставление земельных участков взамен тех, которые расположены в затопляемой зоне.



- Мы должны ускорить работу по очистке территорий от остатков домов и крупногабаритного мусора, а также переселению людей в безопасные места. Многие жилые строения находятся в затопляемой зоне, проживание там больше невозможно. Необходимо предоставить жителям земельные участки в безопасных районах. Задача – не допустить повторения наводнения и такого количества пострадавших, как это было в 2019 году, - сказал Игорь Кобзев.