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В Иркутской области выявлен первый положительный тест на коронавирус

27 марта 2020

В Иркутской области выявили первый положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают Вести Иркутск со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву. 

О точном диагнозе можно будет говорить только после двух экспертиз - в Иркутском противочумном диспансере и Новосибирском референс-центре.

Из неофициального источников известно, что это 61-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Объединённых Арабских Эмиратов.

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Напомним, что Иркутской области достаточно долгое время удавалось быть в списке российских регионов, где случаи заражения коронавирусом не были обнаружены. При этом в России число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции за последние сутки резко увеличилось на 196, до 1036 случаев. В соседних с Иркутской областью регионах – Бурятии, Красноярском крае - также есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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