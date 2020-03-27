Организациям общепита в Иркутской области рекомендовано приостановить работу

Соответствующие изменения в Указ внес сегодня исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

С 30 марта по 3 апреля рекомендовано приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составляют службы доставки, столовые, буфеты, кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций. Рекомендация касается и объектов розничной торговли за исключением аптек, точек продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Воздержаться от оказания услуг также рекомендовано салонам красоты, косметическим, СПА-салонам, массажным салонам, баням и саунам.

Кроме того, согласно указу с 30 марта по 3 апреля в регионе рекомендовано приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий.

Жителям следует воздержаться от посещения развлекательных и досуговых заведений, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Также по возможности необходимо ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Гражданам старше 65 лет советуют с 30 марта по 5 апреля соблюдать режим изоляции.