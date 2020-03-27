Победа приостанавливает все полёты на 2 месяца

Победа стала первой из всех российских авиакомпаний, которая приняла решение о полной приостановке полетов. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Выполнение регулярных рейсов временно приостановлено с 1 апреля 2020 года на два месяца по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ. Приостановка операционной деятельности позволит сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, заявляет компания.Сообщается, что всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.