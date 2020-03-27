Сбербанк и Visa запустили второй этап акции #Любимка

Сбербанк и Visa запускают второй этап акции #Любимка. Среди участников будет разыгран мерч — лимитированная коллекция, созданная в коллаборации с NILETTO. Также участники получат возможность выиграть iPhone 11.

Для участия в акции необходимо иметь Молодежную карту Visa и совершать по ней покупки на сумму от 300 рублей. Участник может совершить все покупки онлайн, получая специальные скидки от партнеров, указанных на сайте акции.

Так, участники, которые авторизуются на сайте акции https://www.sberbank.ru/lubimka с помощью Сбербанк ID, получат промокоды: Nintendo (скидка 10% на онлайн-покупки на сайте nintendo), Skyeng (скидка 2000р. всем новым учащимся онлайн-курсов и 300р. продолжающим обучение), Huawei (скидка 20% на самые популярные гаджеты в инетрнет-магазине Huawei), Mustang (скидка 20% на заказ одежды в интернет-магазине Mustang), Литрес (1 книга в подарок и 25% на последующие заказы).

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения»:

«Поколение Z с детства имеет доступ к цифровому миру, где есть все виды контента, все жанры музыки, все типы развлечений. Если они видят что-то интересное, то сразу хотят об этом рассказать с минимальной задержкой или без неё вообще используя для этого форматы стримминга или сториз. Именно поэтому мы выбрали платформу Tik Tok для запуска первого этапа акции - челленджа #СберЛюбимка и как показали результаты, аудитория приняла это позитивно. Надеюсь, что и второй этап акции им будет интересен – оформив заявку на Молодежную карту на сайте акции и оплачивая ею покупки, в том числе онлайн, можно получить футболку, толстовку или дождевик из лимитированной коллекции #Любимка».

Первый этап акции был запущен к 14 февраля в TikTok. Ключевым героем кампании стал NILETTO — исполнитель, которого считают одним из главных российских музыкальных открытий 2019 года. Специально для проекта была написана новая аранжировка для хита «Любимка» и снята романтическая версия клипа.

Одновременно с клипом кампания сопровождалась челленджем #СберЛюбимка. Пользователи в TikTok показывали свои варианты креативного вручения подарка в танце под романтическую версию песни «Любимка».

Это был первый опыт интеграции продукта и продвижения в этой социальной сети с помощью челленджа. На 11 марта клип «Любимка» в новой аранжировке собрал два миллиарда просмотров. Свои видео с челленджем в социальную сеть пользователи загрузили 507 тысяч раз.