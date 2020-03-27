Альфа-Банк сообщил, как гасить потребительские кредиты в нерабочую неделю

Альфа-Банк сообщил держателям потребительских кредитов, кредитных карт о сроках гашения кредитов в связи с нерабочей неделей.

Банк обращает внимание, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.

Согласно условиям кредитных договоров, платежи, которые должны были состояться в указанные даты нерабочей недели, будут перенесены на первый рабочий день. Если дата платежа по кредиту приходится на период с 30 марта по 3 апреля, платеж будет перенесен и списан 6 апреля 2020 года. Переносится дата по всем видам кредитов, в том числе по кредитам наличными и кредитным картам.

Если было сделано заявление на досрочное погашение (полное или частичное), списание средств произойдет в дату платежа, то есть 06 апреля. Структура платежа немного изменится, из-за переноса дат сумма процентов будет чуть больше, сумма основного долга — меньше.

В случае если льготный период по кредитной карте заканчивается на неделе с 30 марта по 3 апреля, то он будет дополнительно увеличен и продлен до 6 апреля включительно.

Банк просит удостовериться в том, чтобы к 6 апреля 2020 года необходимая для погашения ежемесячного взноса сумма была на счете.