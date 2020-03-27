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Правительство Иркутской областной подтвердило первый случай обнаружения коронавируса в регионе

27 марта 2020

В Иркутской областной инфекционной клинической больнице находится пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. По предварительным данным, в контакте с ней было около 180 человек. Об этом сообщила сегодня, 27 марта, исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на заседании оперативного штаба.

- Два теста лабораторных исследований у шестидесятидвухлетней женщины дали положительный результат. Но он считается сомнительным до тех пор, пока не будет готов третий тест. Завтра материал для исследования направят в Новосибирск, - пояснила она.

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Окончательный результат анализа на коронавирус станет известен завтра, 28 марта.

- Сейчас наша задача выявить всех, кто мог контактировать с этой женщиной. По предварительным данным это около 180 человек, включая пассажиров самолета, которым она прилета, а также родственников, - подчеркнул Исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев.

Напомним, что Иркутской области достаточно долгое время удавалось быть в списке российских регионов, где случаи заражения коронавирусом не были обнаружены. При этом в России число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции за последние сутки резко увеличилось на 196, до 1036 случаев. В соседних с Иркутской областью регионах – Бурятии, Красноярском крае - также есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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