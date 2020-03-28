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Россиянам рекомендуют отложить путешествия по стране

28 марта 2020

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Ростуризм рекомендовал временно отказаться от поездок по России из-за коронавируса. Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров - содействовать туристам.

«Я обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха», -  сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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