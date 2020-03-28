Россиянам рекомендуют отложить путешествия по стране

Ростуризм рекомендовал временно отказаться от поездок по России из-за коронавируса. Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров - содействовать туристам.

«Я обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха», - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.