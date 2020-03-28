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Нефть на минимумах с 2003 года, российский рынок ждет еще одна волна снижения

28 марта 2020

Российские фондовые индексы в пятницу устремились вниз на фоне падения нефти до 17-летних минимумов. Аналитики БКС Брокер отмечают в своем обзоре, что рынки пока не в состоянии развить серьезную восходящую коррекцию, импульсы роста быстро сменяются столь же стремительными падениями. Это, по их мнению, говорит о высоких рисках еще одной волны снижения.

Российские фондовые индикаторы с открытия в пятницу устремились вниз на негативном внешнем фоне, который лишь ухудшился к концу дня. Во второй половине российских торгов нефть ускорила снижение, Brent обновила 17-летний минимум. В результате российские индексы закрылись около дневных минимумов, потеряв 3,6-6,1%.

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Индекс МосБиржи: 2401 п. (-3,57%)
Индекс РТС: 955 п. (-6,07%)

От вчерашнего оптимизма, царившего на мировых рынках акций, в пятницу не осталось и следа: глобальные площадки демонстрировали синхронное снижение из-за быстрого распространения коронавируса, не сбавляющего темпы. При этом по количеству заболевших США вышли на первое место, опередив Италию и Китай по этому показателю.

В середине российской сессии нефть ускорила снижение, котировки Brent обновили 17-летний минимум. Под воздействием столь негативной тенденции российские фондовые индикаторы активно двигались вниз, но индекс МосБиржи нес меньшие потери благодаря значительному ослаблению рубля.

Глобальные рынки пока не в состоянии развить более серьезную восходящую коррекцию и даже не могут закрепиться на локальных вершинах, быстро сменяя импульсы роста столь же стремительными нисходящими движениями. Все это говорит о высоких рисках еще одной волны снижения, которая в лучшем случае может закончиться около установленных в марте многомесячных минимумов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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