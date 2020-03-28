Газпром готов обеспечить Иркутскую область газом в самое ближайшее время

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности компании обеспечить Иркутскую область, Красноярский край, Республику Бурятия, Забайкальский край газом в самое ближайшее время. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой они обсудили итоги работы компании в 2019 году, планы на 2020 год и возможности поставки газа для потребителей Восточной Сибири и Китая.

Фото: http://kremlin.ru

«В сентябре прошлого года вы дали поручение по проработке вопроса возможностей поставки газа из ресурсов Иркутской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямала для потребителей Восточной Сибири, — сообщил Миллер. — Владимир Владимирович, работа проведена, готов доложить, что, в первую очередь, опираясь на ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края, они позволяют буквально в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности в газе таких районов Восточной Сибири, как Красноярский край, как Иркутская область, как Республика Бурятия, как Забайкальский край. И, без сомнения, решить экологические проблемы, которые ещё у нас есть у некоторых крупных промышленных центров Восточной Сибири».

По словам главы Газпрома, объем поставок газа на внутренний рынок позволяет полностью удовлетворить все потребности, которые есть в этих субъектах Российской Федерации.

Что касается возможностей поставки газа транзитом через Монголию в Китай, «Сила Сибири-2», то объемы поставки могут составить до 50 млрд кубометров газа в год. Алексей Миллер заявил о готовности компании продолжить работу этом направлении.

«Для продолжения работы прошу дать поручение для начала прединвестиционной стадии – что касается и линейной части и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ», — добавил глава Газпрома.

